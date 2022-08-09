CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından mesajla kovulan işçiler meclis toplantısını bastı: İşimizi geri istiyoruz

Adnan Saygun'da düzenlenen salonu basarak içeri girmek isteyen onlarca işçi, güvenlik güçleri tarafından engellendi. Salon girişinde "İşimizi geri istiyoruz" şeklinde slogan atan işçilerin protestosu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ

Yerel seçimler öncesi vaadlerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir belediyeden işçi çıkarılmayacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun önüne düşeceğim, onun işini tekrar eski konumuna getireceğim ve eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım." diye konuşmuştu.