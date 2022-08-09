İkinci el otomobil satan 4 internet sitesine soruşturma: Anlaşarak Google’da öne çıktılar!

Araç alım-satımında yapılan usulsüzlüklerin ardından düğmeye basan Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu, incelemelerini derinleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde araç alım-satımında en büyük online platform olan Sahibinden.com'a soruşturma açan Rekabet Kurumu, şimdi de Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri, Vava Cars Turkey Otomotiv, ticari unvanı Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret olan Garaj Sepeti ile Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret hakkında inceleme başlattı.
VATANDAŞ ZARAR ETTİ Mİ?
Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, bu dört platform aralarında centilmenlik anlaşması yaparak Google reklamlarında öne çıktı. Tüketiciye alternatif seçeneğini kısıtlayıp kısıtlamadığı incelenecek olan bu dört sitenin, vatandaşı da zarara uğratıp uğratmadığı araştırılacak.
CENTİLMENLİK ANLAŞMASI!
İddialara göre çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım-satımında faaliyet gösteren Arabam Com, Vava Cars, Garaj Sepeti ve Letgo, kendi aralarında anlaşarak, Google reklam aramalarında kullanılan anahtar kelimeler üzerinde işbirliği yaptı. Sabah'ta yer alan habere göre, siteler bu yolla kendi platformlarını öne çıkararak, tüketicinin ulaşabileceği alternatiflere erişim kısıtlandı.