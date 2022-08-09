İkinci el otomobil satan 4 internet sitesine soruşturma: Anlaşarak Google’da öne çıktılar!





VATANDAŞ ZARAR ETTİ Mİ?

Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, bu dört platform aralarında centilmenlik anlaşması yaparak Google reklamlarında öne çıktı. Tüketiciye alternatif seçeneğini kısıtlayıp kısıtlamadığı incelenecek olan bu dört sitenin, vatandaşı da zarara uğratıp uğratmadığı araştırılacak.