Başkan Erdoğan13’üncü Büyükelçiler Konferansı’nda kritik açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'na katıldı. Konuşmasında şu mesajları paylaştı:

İlk kıblemiz olan Mescidi Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu açıkça ifade ediyoruz. İsrail'in saldırıları karşısında net bir duruş sergiledik, kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.

Katil sürülerini bölgeden atana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını

inşallah yakında birleştireceğiz.

Tavrımızı son NATO zirvesinde bir kez daha ortaya koyduk. PKK'lıların sokaklarında cirit attığı devletlerin üyelikleri NATO'nun temsil ettiği değerlere zarar verecektir. Finlandiya ve İsveç'le ilgili net ve kararlı tutumumuzu koruyoruz. Sözler yerine getirilmeden Türkiye bu iki ülkenin üyeliğine onay vermeyecektir.



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