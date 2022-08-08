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    • Güncel
    • 09.08.2022 00:16
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    • 09.08.2022 00:16
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    Son dakika: Pençe-Kilit'ten acı haber! Bir askerimiz şehit oldu

    Son dakika... Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta EYP’nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

    Pençe-Kilit’ten acı haber

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 3 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanan ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden Piyade Uzman Çavuş Halil Koç'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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