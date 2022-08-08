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    Vampir kelebekler İstanbullunun kabusu oldu! İlaçlama yapmayan İBB'ye isyan ettiler

    Karadeniz’de sık görülen vampir kelebekler, İstanbul’u bastı. Vatandaşlar, büyük panik yaşadı. İlaçlamanın yapılmamasından dert yandı. İşte habere ilişkin detaylar...

    Vampir kelebekler: İstanbul

    Türkiye'ye Gürcistan'dan giriş yapan ve özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan vampir kelebekler, İstanbul'da artmaya başladı. Görünüşüyle kelebeği andıran ancak istilacı bir böcek türü olan kelebekler, Beykoz'un Çukurca Mahallesi'ni de sardı. Gündüz saatlerinde her ağacın üstünde rastlanan kelebekler, akşamları da mahalleliyi balkonlarında rahat bırakmıyor. Durumdan rahatsız olduklarını söyleyen mahalle sakinleri bir önlem alınmadığını ve kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptıklarını belirtti. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışmalarını hızlandırması gerektiğini söyledi. Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, "Bitki zararlısı bir tür. O yüzden bahçelerdeki bitkilerin ya da ekilen ürünlerin bu böcekler tarafından zayıflatılması ya da hasara uğratılması söz konusu olabilir" dedi.



    HAVA KARARINCA SALDIRIYORLAR
    22 yıldır Beykoz'da yaşayan Selma Kütükçü, "Balkonda oturamıyoruz. Bütün bitkileri kurutabiliyor. Şikayetçiyiz ama İBB, bir önlem almıyor" dedi.



    Esra Bostancı da "Rahatsızız. Kelebekler yumuşak olur ama bunlar taş gibi. Isırdıkları zaman da bunu rahatça hissedebiliyorsunuz. Bunlar ısırıyor" diye konuştu. Vampir kelebeklerin, Gürcistan'dan yavaş yavaş Karadeniz'e doğru taşınan mallar ile geldiği tahmin ediliyor

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    Haberler Güncel Vampir kelebekler İstanbullunun kabusu oldu! İlaçlama yapmayan İBB'ye isyan ettiler
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