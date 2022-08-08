Vampir kelebekler İstanbullunun kabusu oldu! İlaçlama yapmayan İBB'ye isyan ettiler

Türkiye'ye Gürcistan'dan giriş yapan ve özellikle son yıllarda Karadeniz Bölgesi'nde sıkça bulunan vampir kelebekler, İstanbul'da artmaya başladı. Görünüşüyle kelebeği andıran ancak istilacı bir böcek türü olan kelebekler, Beykoz'un Çukurca Mahallesi'ni de sardı. Gündüz saatlerinde her ağacın üstünde rastlanan kelebekler, akşamları da mahalleliyi balkonlarında rahat bırakmıyor. Durumdan rahatsız olduklarını söyleyen mahalle sakinleri bir önlem alınmadığını ve kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptıklarını belirtti. Vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilaçlama çalışmalarını hızlandırması gerektiğini söyledi. Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen, "Bitki zararlısı bir tür. O yüzden bahçelerdeki bitkilerin ya da ekilen ürünlerin bu böcekler tarafından zayıflatılması ya da hasara uğratılması söz konusu olabilir" dedi.