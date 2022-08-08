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    Kuraklığın etkisine aldığı Tuz Gölü'ne can suyu!

    Kuraklık Tuz Gölü’nü de etkisi altına aldı. Bölgede kuluçkaya yatan flamingoların ölümü Türkiye’yi sarstı! Devlet ise düğmeye bastı. Önce tankerlerle su taşındı. Ardından 4 kilometrelik boru hattı yapıldı. Kuşlar için kesintisiz su akımına başlandı.

    Can suyu

    Küresel ısınma, dünyayı sardı. Kuralık, Tuz Gölü'nü de etkisi altına aldı. Devlet, bölgede yaşanan flamingo ölümlerini engellemek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, öncelikle tankerlerle göl çevresine su takviyesi yapıldı. Ardından kalıcı çözüm için çalışmalara başlandı. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşenerek kuşlar için kesintisiz su aktarımı yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kuraklığın etkisindeki Kuşlar için kesintisiz su akımına başlandı Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Tuz Gölü'ne mart ayında giden flamingolar haziran ayının ortasına kadar kuluçka dönemini geçiriyorlar. Sonrasında uçma ergenliğine erişinceye kadar yavrularını burada besliyorlar. Ağustos ayının sonunda da göç ediyor.



    TÜRKİYE'Yİ ÜZEN KARE
    Kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıllarda çok sayıda flamingo can vermişti. TOLGA ÖZLÜ

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    Haberler Güncel Kuraklığın etkisine aldığı Tuz Gölü'ne can suyu!
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