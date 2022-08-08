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    • 08.08.2022 07:28
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    Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'de kritik MYK!

    Son dakika haberi! AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda dar gelirliler için atılacak yeni adımlar ve sosyal konut projesi, cemevine provokatif saldırı ve Rusya lideri Putin'le Soçi'de yapılan görüşme ele alınacak.

    Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor!

    AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Başkan Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak.

    Başkan Erdoğan diplomasi trafiğinin ana hatlarını da anlatacak. 2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak.

    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. Öte yandan toplantıda Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.


        Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı izlenimlerini ve hazırladıkları raporu Başkan Erdoğan ile paylaşacak.


        DAR GELİRLİLER İÇİN ATILACAK YENİ ADIMLAR MASADA
        Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Başkan Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Bu arada Başkan Erdoğan dün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'de kritik MYK!
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