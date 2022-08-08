Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti'de kritik MYK!



DAR GELİRLİLER İÇİN ATILACAK YENİ ADIMLAR MASADA

Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek. Sabah'ta yer alan habere göre, vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Başkan Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Bu arada Başkan Erdoğan dün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

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