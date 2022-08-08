Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...
Tarihin en büyük sosyal konut hamlesinde rekor geliyor. Eylülde Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı projede konut ve işyeri sayısının 450-500 bin arasında olması bekleniyor.
08.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 08.08.2022 07:02
Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.