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Haberler Ekonomi Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...

Tarihin en büyük sosyal konut hamlesinde rekor geliyor. Eylülde Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı projede konut ve işyeri sayısının 450-500 bin arasında olması bekleniyor.

08.08.2022 06:57 - Son Güncelleme: 08.08.2022 07:02
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi başlıyor.

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Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...

Eylül ayında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı dev sosyal konut projesi kapsamında hiç evi olmayan vatandaşa; konut, arsa, işyeri 20 yıl vadeli ve uygun taksitlerle satışa sunulacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...

Vatandaşın dört gözle beklediği kampanya kapsamında konut sayısı illerden gelen talebe göre belirlenecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...

Projenin tüm ayrıntılarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan Eylül'de vatandaşa müjdeleyecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde hedef büyüdü! 500 bin konut ve işyeri geliyor! İşte tüm detaylar...

YENİ EVLİYE EV MÜJDESİ
TOKİ'nin daha önce yaptığı sosyal konut projelerini içeren kampanyalarda evi olmayan emeklilere de ayrı kota oluşturulmuştu.

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