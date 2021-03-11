Son dakika haberi... Türkiye'de oldukça popüler olan online müzik dinleme platformu Spotify alçak bir olaya imza attı. Spotify üzerinden açılan çalma listeleri aracılığı ile İslam dinine, inançlara ve değerlere rezil ifadelerle açıkça saldırıldı. Spotify ise tüm bu yaşananlara sessiz kalarak çanak tuttu.
GÖRENLER HAYRET EDİYOR
Sabah Gazetesi'nden Hakan Uç'un haberine göre, Her türlü müzik içeriğine ulaşılabilen ve abonelerine dijital müzik, podcast ve video aktarma imkanı sunan Spotify'a girenler, gözlerine inanamıyor.