Son dakika: Başkan Erdoğan, TOGG’u kullandı

Başkan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız." dedi.