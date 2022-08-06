PTT KPSS şartsız personel alımı var mı? PTT 18-36 yaş arası en az 15 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihi!

PTT PERSONEL ALIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLDU?



PTT'nin 2022 personel alımı başvuru şartları açıklanmadı. Geçtiğimiz senelere ait PTT başvuru şartları ise şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması,

Disiplin suçu gerekçesiyle işten atılmamış olması,

Erkek adaylar için askerlik ile bir ilişiği bulunmaması,

Açılan kadroya akademik anlamda yeterli olması,

Uyuşturucu madde kullanmıyor olması,

Terör ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş kişileri bünyesinde suç kaydı bulunmaması.