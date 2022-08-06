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    • Haberler
    • 06.08.2022 20:09
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    • 06.08.2022 20:09
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    PTT KPSS şartsız personel alımı var mı? PTT 18-36 yaş arası en az 15 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihi!

    PTT tarafından yapılan açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında PTT 8-36 yaş arası personel alımı var mı sorusu yer alıyor. Peki, PTT, personel alımı var mı? PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alımı başvuru şartları neler? İşte konu merak edilenler...

    takvim.com.tr
    PTT KPSS şartsız personel alımı var mı? PTT 18-36 yaş arası en az 15 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihi!

    PTT tarafından yapılacak alım birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte PTT tarafından yapılanlar alımlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte komu hakkında detaylar...

    PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    PTT personel alımına ilişkin kurumdan veya hükümet kanadından henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

        PTT PERSONEL ALIMI 2022 SINAV KONULARI

        Türkçe paragrafta anlama, dil bilgisi ve yazım kuralları
        Türkiye Coğrafyası
        Temel Vatandaşlık Bilgisi
        Ölçme Becerisi
        Sözel Mantık Yürütme
        Sayısal Mantık Yürütme
        Genel Kültür konularından sorular sorulmaktadır.

        PTT PERSONEL ALIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLDU?


        PTT'nin 2022 personel alımı başvuru şartları açıklanmadı. Geçtiğimiz senelere ait PTT başvuru şartları ise şu şekilde;

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
        18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış olması,
        Disiplin suçu gerekçesiyle işten atılmamış olması,
        Erkek adaylar için askerlik ile bir ilişiği bulunmaması,
        Açılan kadroya akademik anlamda yeterli olması,
        Uyuşturucu madde kullanmıyor olması,
        Terör ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş kişileri bünyesinde suç kaydı bulunmaması.
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        Haberler Haberler PTT KPSS şartsız personel alımı var mı? PTT 18-36 yaş arası en az 15 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihi!
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