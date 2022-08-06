PTT KPSS şartsız personel alımı var mı? PTT 18-36 yaş arası en az 15 bin personel alımı başvuru şartları ve tarihi!

PTT tarafından yapılacak alım birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte PTT tarafından yapılanlar alımlar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte komu hakkında detaylar...
PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
PTT personel alımına ilişkin kurumdan veya hükümet kanadından henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımına ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kişiler gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak, başarı sağlanması halinde belli bir kadroda işe alınacaklar. Aynı zamanda her yıl PTT kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.