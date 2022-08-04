Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Körfez alarm veriyor! Tunç Soyer'in vaatleri elinde patladı İzmir halkı isyan etti

    Tunç Soyer, 2019’da İzmirliler’e ‘Körfez’de yüzeceğim” sözü verdi. Ancak sahilin hali tepki çekti. İzmir halkı isyan etti: Vaatlerini çabuk unuttu...

    Ceyhan Torlak
    ’Su’ hale bak

    CHP'li belediyeler, vatandaşa hizmet değil çile çektirdi! Skandalın adresi bu kez İzmir'di. Tunç Soyer 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seçim kampanyasında "3 yıl sonra körfezde yüzeceğim" dedi! Ancak vaatlerini yine gerçekleştiremedi! Körfez'in son hali yürek titretti! Bostanlı'daki balıkçı barınaklarının bulunduğu alandaki kirlilik CHP belediyeciliğinin resmiydi! Kirlilikten Bostanlı'daki sahil şeridinde denizin dibi görünmezken, bölge sakinleri "Artık izmir'e kokan şehir deniliyor" diyerek isyan etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    MHP’den Turgay Ciner ve Habertürk’e bombardıman!
    Haberler Güncel Körfez alarm veriyor! Tunç Soyer'in vaatleri elinde patladı İzmir halkı isyan etti
        SON DAKİKA