Körfez alarm veriyor! Tunç Soyer'in vaatleri elinde patladı İzmir halkı isyan etti

CHP'li belediyeler, vatandaşa hizmet değil çile çektirdi! Skandalın adresi bu kez İzmir'di. Tunç Soyer 2019'da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seçim kampanyasında "3 yıl sonra körfezde yüzeceğim" dedi! Ancak vaatlerini yine gerçekleştiremedi! Körfez'in son hali yürek titretti! Bostanlı'daki balıkçı barınaklarının bulunduğu alandaki kirlilik CHP belediyeciliğinin resmiydi! Kirlilikten Bostanlı'daki sahil şeridinde denizin dibi görünmezken, bölge sakinleri "Artık izmir'e kokan şehir deniliyor" diyerek isyan etti.





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