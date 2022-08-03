Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.08.2022 00:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.08.2022 01:10
    ABONE OL

    Biden'ın sağlık durumu nasıl? Yeni açıklama yapıldı: Negatife dönmüyor

    ABD Başkanı Joe Biden'a yapılan son koronavirüs testinin de pozitif çıktığı açıklandı. Biden'ın sağlık durumuna ilişkin doktor Kevin O'Connor tarafından yayınlanan mektupta, "Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı." ifadelerine yer verildi.

    Biden’ın sağlık durumu nasıl? Yeni açıklama yapıldı: Negatife dönmüyor

    ABD Başkanı Joe Biden'a 30 Temmuz'da yapılan Covid-19'un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti.

    Biden'ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, "Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı" dedi.

    Biden'ın ara sıra öksürdüğü ifade edilen mektupta, düne göre daha az öksürdüğü aktarılarak, ateşinin, nabzının, kan basıncının, solunum hızının normal olduğu belirtildi. Biden'ın karantinasının devam ettiği aktarıldı.

    BIDEN'IN KORONAVİRÜSÜ 'GERİ TEPMİŞTİ'

    79 yaşındaki Biden'a 21 Temmuz'da yapılan ilk Covid-19 testi pozitif çıkarken 27 Temmuz'da yapılan iki testinde negatif çıkması sonrası karantinası sona ermişti. 30 Temmuz'da ise Biden'ın Covid-19 testi yeniden pozitife dönmüştü.
        Biden’ın sağlık durumu nasıl? Yeni açıklama yapıldı: Negatife dönmüyor
        Haberler Güncel Biden'ın sağlık durumu nasıl? Yeni açıklama yapıldı: Negatife dönmüyor
            SON DAKİKA