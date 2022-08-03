Biden’ın sağlık durumu nasıl? Yeni açıklama yapıldı: Negatife dönmüyor

ABD Başkanı Joe Biden'a 30 Temmuz'da yapılan Covid-19'un testinin de pozitif çıkmasının ardından yeniden karantinaya girmişti.

Biden'ın doktoru Kevin O'Connor yayınladığı mektupta, Biden'a yapılan son Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade ederek, "Başkan kendini iyi hissediyor. Bu sabahki test, Başkan'ın keyif aldığı hafif bir antrenmanı bitirmesinin ardından yapıldı" dedi.