90 yıllık uygulama sona erdi! Çocuk tesliminde yeni yönetmelik Resmi Gazete'de

Adalet Bakanlığınca hazırlanan "Çocuk Teslimi Ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına İlişkin İlam Ve Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Dair Yönetmelik" Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğindeki göre; ebeveynler çocuklarını görebilmek için artık icra dairelerine değil, uzmanların görev yaptığı "Adli Destek Ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri"ne başvuracak.

Yönetmelik çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklar ile buna ilişkin usul ve esasları ortaya koyuyor.