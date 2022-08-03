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    • Güncel
    • 03.08.2022 17:47
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    • 03.08.2022 19:02
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    Şehidin intikamı alındı! SİHA'lar Ermeni mevzileri yerle bir etti! Aliyev yumruğu gösterdi: Başınızı ezeriz

    Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının saldırısı sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olmuştu. Azerbaycan ordusu hemen 'Kısas' operasyonunu başlattı. Ermeni güçleri, Karabağ bölgesinde Bayraktar TB-2 SİHA'lar ile vuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayrılıkçı ermeni çetelerini yumruğunu göstererek uyardı: Hiçbiryere gitmedi, burda duruyor. Bir daha bize karşı herhangi bir tahribat olursa başınızı eseceğiz.

    SİHA’lar Ermeni mevzileri yerle bir etti

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarının saldırıya kalkıştığı açıklandı.

    ASKER ŞEHİT OLDU

    Yasa dışı Ermeni silahlı grupların, bu sabah saatlerinde Azerbaycan birliklerine ateş açması sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

    İŞTE O ANLAR...

    ERMENİ GÜÇLERİ BUM OLDU

    Gelişmenin ardından Karabağ'da Rus birliklerinin bulunduğu bölgeden saldıran ve bir Azerbaycan askerini şehit eden yasa dışı Ermeni güçlere, Azerbaycan ordusu operasyon başlattı.

        Karabağ bölgesinde Ermeni güçleri, Bayraktar TB-2 SİHA'lar ile vuruldu.

        BAŞINIZI EZERİZ

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ayrılıkçı ermeni çetelerini yumruğunu göstererek uyardı: Hiçbiryere gitmedi, burda duruyor. Bir daha bize karşı herhangi bir tahribat olursa başınızı eseceğiz.

        Azeryban Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bunun, Ermenistan'ın uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlığının da bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir." ifadeleri yer aldı.
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        SİHA’lar Ermeni mevzileri yerle bir etti
        Haberler Güncel Şehidin intikamı alındı! SİHA'lar Ermeni mevzileri yerle bir etti! Aliyev yumruğu gösterdi: Başınızı ezeriz
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