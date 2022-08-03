Şehidin intikamı alındı! SİHA'lar Ermeni mevzileri yerle bir etti! Aliyev yumruğu gösterdi: Başınızı ezeriz

Azeryban Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bunun, Ermenistan'ın uluslararası arabulucuların çabalarına saygısızlığının da bir göstergesi olduğu vurgulanan açıklamada, "Azerbaycan topraklarında meydana gelen olayın tüm sorumluluğu, yasa dışı silahlı gruplarını komşu devletin topraklarından henüz çekmemiş olan Ermenistan'ın, siyasi ve askeri liderliğine aittir. Azerbaycan topraklarının güvenliğini ve sınırlarının bütünlüğünü sağlamak için tüm uygun önlemler bundan sonra da devam ettirilecektir." ifadeleri yer aldı.