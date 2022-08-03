ABD'li ve İngiliz diplomatlardan Türkiye'ye "Ukrayna tahılı" teşekkürü

"Bu ancak (Birleşmiş Milletler) BM ve Türkiye'nin geçen ay İstanbul'da imzalanan anlaşmayla sonuçlanan diplomatik çabaları sayesinde mümkün oldu. Biz bu anlaşmaya Birleşik Krallık olarak büyük önem ve destek veriyoruz. Bu diplomatik başarı, gıda güvenliğine yönelik tehdidi ortadan kaldırmak ve Ukrayna'ya tahıl ablukasını sona erdirmek için gerçekten çok önemli. Bu yüzden Başbakanım Boris Johnson ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, Türk hükümetine teşekkür ettiler. Ben de bu teşekkürlere katılıyorum ve Türkiye'yi tebrik ediyorum. Bu geminin ve takip edecek diğerlerinin güvenli geçişini umuyorum. Bu tahıl anlaşmasının başarılı olması dünyanın çıkarıdır ve Birleşik Krallık olarak anlaşmanın uygulanmasına destek vermeye devam edeceğiz."