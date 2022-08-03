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    • Haberler
    • 03.08.2022 19:11
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    • 03.08.2022 19:11
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    TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? Sosyal konut projesi başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?

    Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut projelerin faliyete geçmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ağustos Pazartesi akşamı Kabine Toplantısı sonrası sosyal konut projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Peki TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ sosyal konut projesine kimler başvurabilecek, hangi illerde yapılacak?

    takvim.com.tr
    TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman başlayacak? Sosyal konut projesi başvuru şartları neler, hangi illerde yapılacak?

    TOKİ başvuru şartları hakkında araştırmalar başladı. TOKİ başvuru şartları neler sorusuna cevap almak ve konu hakkında merak edilenler.

    TOKİ 2022 SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?


    Bakan Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki ay duyurulacağını belirtmişti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Ağustos güün gerçekleştirilen Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada, ''TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız.'' dedi.

    Hazırlıkların bitmek üzere olduğunu belirten Erdoğan, önümüzdeki ay düzenlenecek toplantı ile detayların duyurulacağını ifade etti.

    TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

        2022 TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI


        Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması şartları aranıyor.

        Hayata geçirilmek üzere olan TOKİ sosyal konut projesinin başvuru şartları henüz açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız.'' şeklinde konuştu.
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