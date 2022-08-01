Dünyanın beklediği gemi! Odessa Limanı'ndan yola çıktı... İşte ilk kareler
Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü. Yapılan anlaşmalar sonrası Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından ayrıldı. İşte o gemiden ilk kareler...
01.08.2022 14:00 - Son Güncelleme: 01.08.2022 14:07
MSB DUYURDU YARIN İSTANBUL'DA OLACAK
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında odessa limanı'ndan hareket eden ilk geminin yarın istanbul'da olacağını duyurdu.
KRİZİ TÜRKİYE ÇÖZMÜŞTÜ
Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü.
Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in hazır bulunduğu; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov'un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi. Anlaşma sonrası İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu.