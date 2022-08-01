Dünyanın beklediği gemi! Odessa Limanı’ndan yola çıktı... İşte ilk kareler

Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü. Yapılan anlaşmalar sonrası Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından ayrıldı.