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Dünyanın beklediği gemi! Odessa Limanı'ndan yola çıktı... İşte ilk kareler

Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü. Yapılan anlaşmalar sonrası Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından ayrıldı. İşte o gemiden ilk kareler...

01.08.2022 14:00 - Son Güncelleme: 01.08.2022 14:07
Dünyanın beklediği gemi! Odessa Limanı’ndan yola çıktı... İşte ilk kareler

Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü. Yapılan anlaşmalar sonrası Mısır yüklü Razoni isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisinin Lübnan'a gitmek üzere Odesa limanından ayrıldı.

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Dünyanın beklediği gemi! Odessa Limanı’ndan yola çıktı... İşte ilk kareler

MSB DUYURDU YARIN İSTANBUL'DA OLACAK

Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında odessa limanı'ndan hareket eden ilk geminin yarın istanbul'da olacağını duyurdu.

Dünyanın beklediği gemi! Odessa Limanı’ndan yola çıktı... İşte ilk kareler

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Razoni isimli gemi, Lübnan'ın Tripoli Limanı'na gitmek üzere Odesa'dan hareket etmiştir. Geminin, 2 Ağustos'ta İstanbul'da olması beklenmektedir. Gemi İstanbul'da yapılacak denetimi müteakip varış limanına intikaline devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın beklediği gemi! Odessa Limanı’ndan yola çıktı... İşte ilk kareler

KRİZİ TÜRKİYE ÇÖZMÜŞTÜ

Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü.

Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres'in hazır bulunduğu; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov'un katıldığı Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi. Anlaşma sonrası İstanbul'da Müşterek Koordinasyon Merkezi kuruldu.

Dünyanın beklediği gemi! Odessa Limanı’ndan yola çıktı... İşte ilk kareler

İşte gemiden kareler...

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