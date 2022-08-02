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    • 02.08.2022 07:25
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    Tahıl koridorunun ilk gemisi bugün İstanbul Boğazı’nda

    Son dakika haberi! Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Odessa Limanı’ndan Lübnan’a gitmek üzere yola çıkan ilk gemi bugün İstanbul açıklarında müşterek koordinasyon merkezi heyetince kontrol edilecek. Dünyadan Türkiye ve Başkan Erdoğan’ın diplomasi başarısına tebrik yağdı. Öte yandan MSB'den yapılan açıklamada, "Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor." denildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İlk gemi bugün İstanbul Boğazı’nda

    İstanbul'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmasıyla Ukrayna'dan ilk gemi dün sabah yola çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada Odessa Limanı'ndan dün saat 09.15'te Lübnan'a gitmek üzere ayrılan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli geminin bugün saat 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarına ulaşacağını söyledi.

    Bakan Akar "Gemi, boğaz açıkların demirlemesinin ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Rusya- Ukrayna-Türkiye- BM temsilcilerinin oluşturacağı heyet tarafından kontrol edilecek. Temmenimiz odur ki bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklığa uğramadan aynı uygulamaya tabi olacak" dedi. Bakan Akar mutabakat muhtırasında faaliyetin "120 gün geçerli olduğu" ifadesinin bulunduğunu anımsatarak "Eğer herhangi bir şekilde taraflardan bir itiraz, talep gelmezse söz konusu mutabakat otomatikman yenilenecek ve devam edecek. Rusya'nın da limanlarında gıda maddeleri, çeşitli kimyasallar, gübre, amonyak buna benzer çeşitli malzemeler, maddeler var. Bunların da nakli söz konusu. Bu, mutabakat muhtırasının tamamen dışında" dedi. Öte yandan Polonya ve Almanya dışişleri yetkilileri tahıl koridoru anlaşmasından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

    MSB, UKRAYNA'DAN HAREKET EDEN MISIR YÜKLÜ GEMİNİN YOLUNA DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa'dan Lübnan'a mısır taşıyan geminin seyrine devam ettiğini ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.

    YENİ GEMİLERİN HAZIRLIKLARINA VE PLANLAMASINA DEVAM EDİLİYOR
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiği, geminin intikali ve seyrinin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip edildiği belirtildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor."


        KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE MERKEZİ ROLÜMÜZÜ SÜRDÜRECEĞİZ
        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER         ÇELİK: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, taraflara güven veren diplomasisiyle çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Tüm dünya için hayırlı olsun. Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz. Türkiye krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır. Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanımızın güven ve çözüm üreten diplomasisi, bölgemiz ve dünya için sonuç aldı. Tüm bu adımların neticesinde ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılmasını umuyoruz. Bunun için Türkiye merkezi rolünü sürdürmeye devam edecek.


        NATO: MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ
        NATO Genel Sekreteri JENS STOLTENBERG: Birleşmiş Milletler'in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor.

        AB: MEMNUNİYETLE KARŞILADIK
        AB Komisyonu Sözcüsü PETER STANO: AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor.



        RUSYA: ANLAŞMANIN ETKİN ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞINI UMUYORUZ
        Kremlin Sözcüsü DİMITRI PESKOV: İlk ticari geminin çıkması olumlu. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz.

            BM: TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE MİNNETTARIZ
            Birleşmiş             Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Tahil koridorunun açılması için gösterilen çabaları tekdir ediyorum. Türkiye'nin liderliğinden dolayı minnettarım.
            Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric: İlk geminin hareketi BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin yer aldığı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kolektif bir başarısıdır.

            UKRAYNALI ÇİFTÇİLER: BU İŞİN ORGANİZATÖRÜ ERDOĞAN'DIR
            Ukraynalı çiftçiler, savaşın devam ettiği ülkedeki limanlardan tahıl ve gıda yüklü gemilerin çıkmasıyla ellerindeki tahılların satışının hız kazanmasını umuyor. Ukraynalı çiftçiler, dünyadaki tahıl krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da son derece önemli bir anlaşmanın imzalandığını belirtti. Silosundaki tahılın gemilere yüklenmesini bekleyen çiftçilerden Viyaçeslav Nemerjitskiy, "Bu anlaşmanın imzalanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimidir. Bu sürecin en önemli çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu işin organizatörlüğünü de o yaptı" dedi. Nemerjitskiy "Türkiye'nin bu sürece dahil olması, tahıl stoklarımızı satmak, kiraları, vergileri ve maaşları ödemek konusunda umut veriyor" dedi.

            TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜÇ OLDUĞUNU KANITLADI
            Sabah'ta yer alan habere göre, Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, tahıl koridoru anlaşmasına göre, ilk geminin hareket etmesinin, Türkiye'nin "bölgesel bir güç" olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

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