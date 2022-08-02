Tahıl koridorunun ilk gemisi bugün İstanbul Boğazı’nda

İstanbul'da yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmasıyla Ukrayna'dan ilk gemi dün sabah yola çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada Odessa Limanı'ndan dün saat 09.15'te Lübnan'a gitmek üzere ayrılan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır yüklü 'Razoni' isimli geminin bugün saat 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarına ulaşacağını söyledi.
Bakan Akar "Gemi, boğaz açıkların demirlemesinin ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Rusya- Ukrayna-Türkiye- BM temsilcilerinin oluşturacağı heyet tarafından kontrol edilecek. Temmenimiz odur ki bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklığa uğramadan aynı uygulamaya tabi olacak" dedi. Bakan Akar mutabakat muhtırasında faaliyetin "120 gün geçerli olduğu" ifadesinin bulunduğunu anımsatarak "Eğer herhangi bir şekilde taraflardan bir itiraz, talep gelmezse söz konusu mutabakat otomatikman yenilenecek ve devam edecek. Rusya'nın da limanlarında gıda maddeleri, çeşitli kimyasallar, gübre, amonyak buna benzer çeşitli malzemeler, maddeler var. Bunların da nakli söz konusu. Bu, mutabakat muhtırasının tamamen dışında" dedi. Öte yandan Polonya ve Almanya dışişleri yetkilileri tahıl koridoru anlaşmasından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
MSB, UKRAYNA'DAN HAREKET EDEN MISIR YÜKLÜ GEMİNİN YOLUNA DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa'dan Lübnan'a mısır taşıyan geminin seyrine devam ettiğini ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.
YENİ GEMİLERİN HAZIRLIKLARINA VE PLANLAMASINA DEVAM EDİLİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiği, geminin intikali ve seyrinin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor."