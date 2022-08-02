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    • Güncel
    • 02.08.2022 15:42
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    • 02.08.2022 15:44
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    Son dakika: ÖSYM'den KPSS açıklaması! Soru iddialarına yanıt geldi: Asılsız

    ÖSYM, bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır." denildi.

    ÖSYM’den KPSS açıklaması! Soru iddialarına yanıt

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

    NE OLMUŞTU?
    ÖSYM'nin ilk oturumla ilgili açıkladığı cevap anahtarı ile büyük bir kaos başladı.

    Bazı adaylar yayınlanan cevap anahtarı ile bir yayınavinin deneme sorularının aynı olduğunu iddia atti.

    İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

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    Haberler Güncel Son dakika: ÖSYM'den KPSS açıklaması! Soru iddialarına yanıt geldi: Asılsız
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