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    • Haberler
    • 02.08.2022 20:19
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    • 02.08.2022 20:27
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    Son dakika: 2022 KPSS soruları çalındı mı? Başkan Erdoğan açıkladı! inceleme başlatıldı!

    KPSS sorularının çalındığına ilişkin iddialar sosyal medyayı krıştırdı. ÖSYM'den açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, incelemeler sonucu iddiaların asılsız olduğu ifade edildi. Başkan Erdoğan ise son dakika açıklamasıyla gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    2022 KPSS soruları çalındı mı? Başkan Erdoğan açıkladı! İnceleme başlatıldı!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

    KPSS SORULARI ÖNCEDEN YAYINLANDI İDDİASI!

    KPSS 2022 sınavına dair iddialar sosyal medyayı karıştırdı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası Başkan Erdoğan da sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

    "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.

    Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."

        İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermiştir. İnceleme en kısa sürede neticelenecek ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Saygıyla duyurulur."
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        Haberler Haberler Son dakika: 2022 KPSS soruları çalındı mı? Başkan Erdoğan açıkladı! inceleme başlatıldı!
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