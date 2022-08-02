2022 KPSS soruları çalındı mı? Başkan Erdoğan açıkladı! İnceleme başlatıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verdi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
KPSS SORULARI ÖNCEDEN YAYINLANDI İDDİASI!
KPSS 2022 sınavına dair iddialar sosyal medyayı karıştırdı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama sonrası Başkan Erdoğan da sosyal medyada açıklamalarda bulundu.
"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır.
Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz."