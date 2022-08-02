Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı kadro dağılımı! Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman 2022?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamı için Bakanlık düğmeye bastı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 2022 yılının sonuna kadar doktor, ebe, hemşire, sağlık memuru gibi kadrolardan Sağlık Bakanlığı'nda çalışmak üzere sağlık personeli alımı gerçekleşecek. Atama bekleyen sağlık görevlileri için başvuru şartları kritik önem taşıyacak. Gözler şimdi Sağlık Bakanlığı personel alımı tarihlerinde. Peki, 27 bin personel alımı başvurusu ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile 2022 yılının sonuna kadar sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı 27 bin olarak belirlendi.
SAĞLIK BAKANLIĞI 27 BİN PERSONEL ALIMI KADRPO DAĞILIMI NASIL?
Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.