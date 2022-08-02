Eylem hazırlığındaki teröristlere baskın! İstanbul’da yabancı uyruklu 15 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Örgüt lehine faaliyetlerde bulunan yabancı uyruklu şüphelilerin son dönemde ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceğini değerlendiren İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelere girip çıktıkları ve DEAŞ kamplarıyla bağlantıları oldukları ileri sürülen yabancıların yakalanması için bu sabah operasyon için düğmeye bastı.