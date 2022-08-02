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    • 02.08.2022 12:27
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    • 02.08.2022 12:27
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    Eylem hazırlığındaki teröristlere baskın! İstanbul’da yabancı uyruklu 15 DEAŞ şüphelisi yakalandı

    Son dakika haberi! İstanbul’da aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda, eylem yapabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Eylem hazırlığındaki teröristlere baskın!

    Terör örgütü DEAŞ'ın ülke içindeki faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, yeni bir çalışma daha gerçekleştirildi.

    Örgüt lehine faaliyetlerde bulunan yabancı uyruklu şüphelilerin son dönemde ülkeyi hedef alan eylemler yapabileceğini değerlendiren İstanbul Terörle Mücadele Şube (TEM) Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak gibi çatışmalı ülkelere girip çıktıkları ve DEAŞ kamplarıyla bağlantıları oldukları ileri sürülen yabancıların yakalanması için bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

    ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR İNCELENECEK
    Beş ayrı ilçede, 9 farklı adreste özel harekat timlerinin de yer aldığı eş zamanlı operasyonda 15 zanlı yakalandı. Baskında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Yakalanan örgüt yanlısı kişilerin Türkiye'deki faaliyetleri ve bağlantılarının çok yönlü olarak araştırıldığı öğrenildi.

        Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

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        Haberler Güncel Eylem hazırlığındaki teröristlere baskın! İstanbul’da yabancı uyruklu 15 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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