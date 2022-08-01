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    • 01.08.2022 12:00
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    Polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz’in dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili rapor TBMM'de!

    Polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul gündemine sunuldu. TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti.

    CHP’nin koruduğu DBP’linin dosyası TBMM’de!

    İstanbul'da terör örgütü PKK lehine sloganlar atılan izinsiz gösteride polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

    TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, polise yumruklu saldırıda bulunan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar vermişti.

    RAPOR TBMM'YE SUNULDU
    Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon Toplantısı'nda, 5 dosya ile ilgili dokunulmazlığının kaldırılması kararı alınan Aydeniz hakkındaki komisyon raporu, HDP ve CHP'nin muhalefet şerhleri ile birlikte TBMM Genel Kurul gündemine sunuldu.

    HAGİ DOSYALAR RAPORDA?
    Öte yandan, Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında, 3/912 esas numaralı "görevi yaptırmamak için direnme" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen, 3/1368 esas numaralı "görevi yaptırmamak için direnme" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen, 3/1422 esas numaralı "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine zincirleme bir şekilde katılma, zincirleme bir şekilde terör örgütü propagandası yapma, kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme bir şekilde alenen hakaret, görevi yaptırmamak için zincirleme bir şekilde direnme" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen, 3/1693 esas numaralı "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma, toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma, kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen, 3/1965 esas numaralı "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılarak ihtara ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar etme, birden fazla kişi ile birlikte görevi yaptırmamak için direnme" iddiasına ilişkin olarak düzenlenen 5 adet yasama dokunulmazlığı dosyası ve ekleri ile 3'üncü Hazırlık Komisyonunun söz konusu fezlekelere ilişkin sunmuş olduğu raporlardan oluşuyor.

    CHP AYDENİZ'E KALKAN OLMUŞTU
    CHP ve HDP, polise yumruk atan Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına "red" oyu verdi.
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