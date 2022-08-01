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    • 01.08.2022 23:23
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    Genç gezginlere müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığı 18-30'a çıkarıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından gençlere yönelik bir müjde verdi. Erdoğan, gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için hayata geçirilen 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığının gelen talep üzerine 18-25'ten 18-30'a çıkarıldığını söyledi.

    Başkan Erdoğan’dan genç gezginlere müjde!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    Erdoğan, daha önce gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için hayata geçirilen 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığının gelen talep üzerine genişletildiğini söyledi.



    GENÇ GEZGİNLERE MÜJDE
    Seyahatsever uygulaması hakkında konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    "Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce açıklamıştık.



    YAŞ ARALIĞI 18-30'A ÇIKARILDI
    Seyahatsever adını verdiğimiz bu uygulamaya gerçekten çok fazla talep geldi. Gençlerimizin bu imkandan daha fazla katılımla istifadesini sağlamak için onlardan gelen istek doğrultusunda yaş aralığını 18-25'ten 18-30'a yükselttik." ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Genç gezginlere müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığı 18-30'a çıkarıldı
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