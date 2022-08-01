Genç gezginlere müjde! Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurdu: 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığı 18-30'a çıkarıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, daha önce gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için hayata geçirilen 'Seyahatsever' uygulamasında yaş aralığının gelen talep üzerine genişletildiğini söyledi.
GENÇ GEZGİNLERE MÜJDE
Seyahatsever uygulaması hakkında konuşan Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Bir müjde de gençlerimize vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimize yurtlarımızın kapılarını açtığını daha önce açıklamıştık.