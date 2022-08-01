En baba feryat





EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Kızlarının velayetlerinin annelerinde olduğunu belirten Bayır, "Muğla'dan jandarma arayıp, olayı haber verdi. 'Trafik kazası' diyerek kardeşim ile birlikte Muğla'ya gittik, vardığımızda öldürüldüğünü öğrendik. Satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Zehra'm, 18 yaşında genç bir kızdı. Kimseye bir zararı yoktu. Zehra ne yaptı size? Namusunuza mı göz dikti, bir şey mi söyledi? O da bir insan. Burada hayvanlara kıyamıyoruz. Bir insanın canı, bu kadar ucuz değil. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.