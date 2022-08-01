En baba feryat

Konya Karapınar'da oturan Zehra Bayır (18), madde bağımlısı kardeşi M.B.'nin (16) tedavi masraflarını karşılamak için Muğla Milas'a giderek bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı. İddiaya göre 50 bin liralık alacağı olan Bayır, bir hafta önce işletme sahiplerince satırla katledildi. Cesedi de bahçedeki havuza atıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Kızı Zehra ile en son nisan ayında görüşen 4 çocuk babası Oğuzhan Bayır (46), 4 yıl önce eşi Fadime Bayır'dan boşandığını söyledi.
EN AĞIR CEZAYI ALSIN
Kızlarının velayetlerinin annelerinde olduğunu belirten Bayır, "Muğla'dan jandarma arayıp, olayı haber verdi. 'Trafik kazası' diyerek kardeşim ile birlikte Muğla'ya gittik, vardığımızda öldürüldüğünü öğrendik. Satırla vurmuşlar. Yalnız vurmadan önce çocuğu çok dövmüşler. Kemiklerinde kırıklar varmış. Zehra'm, 18 yaşında genç bir kızdı. Kimseye bir zararı yoktu. Zehra ne yaptı size? Namusunuza mı göz dikti, bir şey mi söyledi? O da bir insan. Burada hayvanlara kıyamıyoruz. Bir insanın canı, bu kadar ucuz değil. En ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.