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    • Güncel
    • 30.07.2022 18:50
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    • 30.07.2022 18:55
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    Son dakika: MSB duyurdu: 13 terörist öldürüldü

    Son dakika... MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    MSB duyurdu: 13 terörist bum

    MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 13 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    PENÇE KİLİT'TE 5 EX

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: 13 terörist öldürüldü
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