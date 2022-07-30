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    Babası otomobil sürprizi yapacağı gün oğlu Batuhan Şimşek'in şehadet haberini aldı

    Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı hainler, Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'i şehit etti. Acı haberde kahreden detay ortaya çıktı. Babası otomobil sürprizi yapacağı gün oğlu Batuhan Şimşek'in şehadet haberini aldı.

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    Haberler Güncel Babası otomobil sürprizi yapacağı gün oğlu Batuhan Şimşek'in şehadet haberini aldı
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