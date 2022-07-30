Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı hainler, Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'i şehit etti. Acı haber, İzmir'deki ailenin yüreğini deldi geçti.
Baba Hakan Şimşek, oğluna aldığı otomobilin müjdesini vermek istediği gün kahreden haberi öğrendi. Sinir krizleri geçirdi...
- Güncel
- 30.07.2022 Gazete
Babası otomobil sürprizi yapacağı gün oğlu Batuhan Şimşek'in şehadet haberini aldı
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı hainler, Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'i şehit etti. Acı haberde kahreden detay ortaya çıktı. Babası otomobil sürprizi yapacağı gün oğlu Batuhan Şimşek'in şehadet haberini aldı.
Pençe-Kilit Operasyonu'nda PKK'lı hainler, Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'i şehit etti. Acı haber, İzmir'deki ailenin yüreğini deldi geçti.