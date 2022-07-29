Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay gençleri üniversite eğitimi için Konya'ya davet etii

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan ve yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış özel bir şehir olduğunu söyledi. Konya sınırları içinde bulunan Çatalhöyük'ün 10 bin yıl öncesine dayanan insanlığın en eski yaşam alanlarından biri olduğunu vurgulayan Altay, o günden bugüne Konya'da birçok medeniyetin doğup büyüdüğünü ve geliştiğini kaydetti.
GENÇLİK VE ÖĞRENCİ ŞEHRİ
Anadolu'nun merkezinde 42 bin kilometrekarelik alana ve 2,3 milyonu aşkın nüfusa sahip olan Konya, beş üniversitede öğrenim görmekte olan yaklaşık 140 bin öğrencisi ile eğitim seviyesi yüksek bir şehir. Konya, öğretim elemanı sayısında ve örgün üniversite öğrencisi sayısında Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Konya'dan Ankara, Eskişehir ve İstanbul'a hızlı tren bağlantıları ile erişmek mümkün. Konya havalimanı ile İstanbul ve İzmir'e uçuş imkânı bulunuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bütün gayretimiz, gençlerimizi daha müreffeh bir gelecekle buluşturmak. Gençlerimiz için Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla onlarca çalışmaya imza atıyoruz. Gençlik Meclisimiz, Çalışan Gençlik Meclisimiz, Gençlik Merkezimiz, gençlik ve eğitim kamplarımız, Genç Kültür Kart uygulamamız, KAPSÜL Teknoloji Platformu, Animasyon ve Dijital Sanatlar Akademisi, Sosyal İnovasyon Ajansı gibi çalışmalarımız gençler için hayata geçirdik." dedi.
GENÇ KÜLTÜR KART
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehirde ikamet eden ve eğitimini sürdüren üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını ve ilgiyi artırmak amacıyla hazırlanan Genç Kültür Kart uygulaması geniş kapsamlı bir sosyalleşme programı olarak dikkat çekiyor. Öğrenciler Genç Kültür Kart ile şehirde düzenlenen sosyal sorumluluk projelerine katılarak topladığı puanları tiyatro, konser, spor ve eğitim harcamalarında kullanabiliyor. Genç Kültür Kart üyesi gençler, akıllı telefon uygulamasıyla kitap, online eğitim, spor üyelikleri gibi çekilişlere de katılım sağlayabiliyor.