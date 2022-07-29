Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay gençleri üniversite eğitimi için Konya'ya davet etii





ÜÇLÜ SPOR ALT YAPISI

Konya'nın son yıllarda spor alanında oldukça önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Başkan Altay, "Şehrimizin her köşesinde sporseverler için yeni spor alanları oluşturduk. Her yaş grubuna hitap eden, sporu teşvik edici onlarca farklı projeyi hayata geçirdik. Konya olarak İslam dünyasının en kapsamlı ve en büyük organizasyonu olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na 9-18 Ağustos tarihleri arasında ev sahipliği yapacağız. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte atletizm pisti, olimpik yüzme havuzu ve Türkiye'nin ilk olimpik veledromu gibi birçok tesisi Konya'mıza kazandırdık. 5. İslami Dayanışma Oyunlarında 55 kardeş ülkeden; 4.200 sporcuyu, 1.700 kişilik teknik ekibi ve binlerce seyirciyi Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin şehri Konya'ya yakışır bir hoşgörüyle misafir edeceğiz." ifadelerini kullandı.