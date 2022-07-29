Frenleri arızalanan belediye otobüsü dükkana daldı





"BURASI YOKUŞ VE BU TARZ OLAYLAR SÜREKLİ OLUYOR"

Kazanın mağdurlarından Zeynep Gürpınar, "Otobüsün freni patlamış. Tabi ki burası yokuş ve bu tarz olaylar sürekli oluyor. Bir kaç ay öncesinde de bir tır yine aynı böyle oldu. Zayiat verdi bir çok arabaya çarptı. Ufak tefek şeyler. Çocuklarımız yaz tatili olduğu için kapının önünde oynuyordu. Çocuklar yukarı doğru kaçınca otobüs bu tarafa çevirmiş çocuk yok diye. En azından şükür edecek çok şeyimiz var. Tabelamız eğildi, demirlerimiz eğildi onun dışında bir zayiat yok. Kolona çarpmasaydı direkt dükkanın içindeydi. Ölü ya da yaralı yoktu, otobüsün için de yolcu yoktu. Kimseye zarar gelmedi" ifadelerini kullandı.