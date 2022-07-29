TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti'den annesi vefat eden CHP sözcüsü Faik Öztrak'a taziye

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 96 yaşındaki Ayten Öztrak, Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.
Ayten Öztrak'ın cenazesinin 31 Temmuz Pazar günü Kocatepe Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına toprağa verileceği öğrenildi.
ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'ı telefonla arayarak, annesi Ayten Öztrak'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.