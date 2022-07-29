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    • 29.07.2022 18:12
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    • 29.07.2022 18:12
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti'den annesi vefat eden CHP sözcüsü Faik Öztrak'a taziye

    CHP Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde yaşama gözlerini yumdu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Sözcüsü Öztrak'a annesi Ayten Öztrak'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.

    Şentop ve AK Parti’den Öztrak’a taziye telefonu

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın annesi Ayten Öztrak hayatını kaybetti.

    Alınan bilgiye göre, 96 yaşındaki Ayten Öztrak, Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

    Ayten Öztrak'ın cenazesinin 31 Temmuz Pazar günü Kocatepe Camisi'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına toprağa verileceği öğrenildi.



    ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU
    Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

    Şentop, CHP Sözcüsü Öztrak'ı telefonla arayarak, annesi Ayten Öztrak'ın vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.



        ÇELİK'TEN TAZİYE
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kıymetli annesi Ayten Öztrak'ın vefat ettiğini üzülerek öğrendik. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, Faik beye, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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