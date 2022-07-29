TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti'den annesi vefat eden CHP sözcüsü Faik Öztrak'a taziye





ÇELİK'TEN TAZİYE

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın kıymetli annesi Ayten Öztrak'ın vefat ettiğini üzülerek öğrendik. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, Faik beye, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



