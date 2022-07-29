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    • 29.07.2022 18:51
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    Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov 'tahıl sevkiyatını' görüştü

    Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Bakan Akar’dan kritik görüşme

    Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü. Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu.

    Her iki bakan tarafından sevkiyata kısa sürede başlanmasının planlandığı ifade edildi.

    Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüştü.

    Görüşmede, tahıl sevkiyatı hazırlıkları konusundaki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Her iki Bakan tarafından; Teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu ve sevkiyata en kısa sürede başlanmasının planlandığı,

    İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezindeki iş birliği ve koordinasyondan duyulan memnuniyet ifade edildi.

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