Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri için talimat verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerine kadar, seçim propaganda dönemi stratejisini belirleyip gerekenlerin yapılması konusunda talimatlar verdi. İşte Erdoğan ve AK Parti'nin üç ayaklı stratejisi:

AK Parti Genel merkez, grup yönetimleri, milletvekilleri ve teşkilatlar bundan sonra tam kadro sahada olacak. AK Parti'nin 20 yıllık iktidar döneminde gerçekleşen ekonomik ve demokratik kazanımlar, eski ile mukayese edilerek anlatılacak, hafızalar canlı tutulacak.

Altyapı yatırımları ve Türkiye'nin bu alanda Türkiye'yi nereye ulaştırmak istendiği anlatılacak. "Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye'yi hak ettiği konuma biz getirdik, devamını da biz getirebiliriz" denilecek.

Altılı masanın Türkiye ve her bir bireyin geleceğine nasıl zarar verebileceği vatandaşla paylaşılırken, "Koalisyon dönemlerinin Türkiye'ye maliyetiyle, bölgedeki devletlerin güçlü yönetim eksikliği sebebiyle ödediği acı bedeller ortada" mesajı verilecek.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Yazar Rıdvan Kaya'nın babası Hacı Nimet Kaya'nın Fatih Camii'nde kılınan cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tabuta bir süre omuz verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN