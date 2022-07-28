CHP'li Tanju Özcan'ın algı dolu açıklamalarına Bolu Valiliğinden net cevap





"25 Temmuz tarihinden 28 Temmuz tarihine kadar Valiliğimizce yapılan yazılı basın açıklamalarında; Valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli sürecin devam ettiği konusunda ilgili bilgilendirmelere defaatle yer verilmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen Bolu Belediye Başkanı'nın olay hakkında soruşturma başlatılmadığıyla ilgili spekülatif söylemlerde ve paylaşımlarda bulunması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasına sebebiyet vermektedir. Devletimizin çok yönlü olarak titizlikle ele aldığı söz konusu olayla ilgili bu şekilde yanıltıcı söylemlerin hiçbir faydası olmayacağı gibi kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına gölge düşürmektedir. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki olay hakkında ilgili bakanlıklarımız başta olmak üzere Valiliğimizce ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca idari ve adli soruşturmalar hassasiyetle yürütülmektedir."