CHP'li Tanju Özcan'ın algı dolu açıklamalarına Bolu Valiliğinden net cevap

Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde bazı vatandaşların içme suyundan etkilenmesiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere Valilikçe idari, Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarına ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirme yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.
Açıklamada, Yuva köyünde içme suyundan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme olayıyla ilgili İl Özel İdaresi ve olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatılmadığı iddialarına ilişkin, konuyla ilgili kamuoyunun şeffaf ve güncel bir şekilde bilgilendirilmesi için 19 Temmuz'dan itibaren Valilikçe düzenli olarak basın açıklamaları yapıldığı hatırlatıldı.