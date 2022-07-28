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    • 28.07.2022 22:19
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    • 28.07.2022 22:40
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    CHP'li Tanju Özcan'ın algı dolu açıklamalarına Bolu Valiliğinden net cevap

    Bolu'nun merkeze bağlı Yuva köyünde 141 kişi içme suyundan zehirlenmişti. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju özcan sosyal medya hesabından spekülatif açıklamalarda bulanarak kamoynunda yanlış algı oluşturmaya çalıştı. Bu gelişme üzerine Bolu Valiliği, Tanju Özcan'ın bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarına ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirmede bulunarak, "Bolu Belediye Başkanı'nın olay hakkında soruşturma başlatılmadığıyla ilgili spekülatif söylemlerde ve paylaşımlarda bulunması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasına sebebiyet vermektedir. Devletimizin çok yönlü olarak titizlikle ele aldığı söz konusu olayla ilgili bu şekilde yanıltıcı söylemlerin hiçbir faydası olmayacağı gibi kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına gölge düşürmektedir." açıklamasında bulundu.

    Bolu Valiliğinden spekülatif söylemlere açıklama

    Bolu Valiliği, merkeze bağlı Yuva köyünde bazı vatandaşların içme suyundan etkilenmesiyle ilgili bakanlıklar başta olmak üzere Valilikçe idari, Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmaların hassasiyetle yürütüldüğünü bildirdi.



    Valilikten yapılan açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bazı sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarına ve basın yayın organlarında yer alan haberlere ilişkin bilgilendirme yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.



    Açıklamada, Yuva köyünde içme suyundan kaynaklandığı düşünülen zehirlenme olayıyla ilgili İl Özel İdaresi ve olayın sorumluları hakkında soruşturma başlatılmadığı iddialarına ilişkin, konuyla ilgili kamuoyunun şeffaf ve güncel bir şekilde bilgilendirilmesi için 19 Temmuz'dan itibaren Valilikçe düzenli olarak basın açıklamaları yapıldığı hatırlatıldı.



        Vali Erkan Kılıç tarafından basın-yayın organlarına yapılan açıklamalarda da kamuoyunun, elde edilen bulgular ışığında detaylı bir şekilde bilgilendirilerek konuyla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığının ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



        "25 Temmuz tarihinden 28 Temmuz tarihine kadar Valiliğimizce yapılan yazılı basın açıklamalarında; Valiliğimizce başlatılan idari süreç ile Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli sürecin devam ettiği konusunda ilgili bilgilendirmelere defaatle yer verilmiştir. Tüm bu açıklamalara rağmen Bolu Belediye Başkanı'nın olay hakkında soruşturma başlatılmadığıyla ilgili spekülatif söylemlerde ve paylaşımlarda bulunması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmasına sebebiyet vermektedir. Devletimizin çok yönlü olarak titizlikle ele aldığı söz konusu olayla ilgili bu şekilde yanıltıcı söylemlerin hiçbir faydası olmayacağı gibi kamuoyunun doğru bilgi alma hakkına gölge düşürmektedir. Bir kez daha ifade etmek isteriz ki olay hakkında ilgili bakanlıklarımız başta olmak üzere Valiliğimizce ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca idari ve adli soruşturmalar hassasiyetle yürütülmektedir."



        TANJU ÖZCAN'IN SPEKÜLATİF AÇIKLAMALARI
        CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medya hesabından spekülatif açıklamalarda bulunarak algı oluşturmaya çalıştı. Sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda, "Bolu Valisi yaşanan rezillikten dolayı derhal Bolu İl Özel İdare Gn Sekreteri hakkında soruşturma başlatmalıdır.Can kaybına ve çok sayıda vatandaşımızın yoğun bakıma kaldırılmasına yol açan bu aymazlık hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı derhal soruşturma başlatmalıdır!"



            Defalarca söyledik..anlamak istemeyenler hala aynı yalanı söylüyor...Bolu Merkez Yuva Köyüne Belediyemizce su hizmeti verilmemektedir. Yani yaşanan elim olayın sorumlusu İl Özel İdaredir.Karalamak için paylaşımlar yapılmaktadır, yeter artık.Düşün yakamızdan!!!



            NELER YAŞANMIŞTI
            Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklar olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı.



            Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin nedenini belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlatmıştı. Köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp, kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.

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