Tüm dünyaya nefes olan anlaşmanın mimarı Başkan Erdoğan MYK toplantısında gündemi değerlendirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, dünyadaki dengeleri değiştirdi. Başta enerji olmak üzere gıda ve güvenlik alanında pek çok kriz gündeme geldi. Putin, doğal gazı kesince AB ülkelerinde tasarruf planları devreye girdi. Öte yandan Rus ordusu Ukrayna limanlarını da ele geçirdi. Milyonlarca ton tahıl, dünyaya sevk edilemedi. Ekmek bulamayan Avrupa ülkeleri Türkiye'den yardım istedi. Başkan Erdoğan ise tarafları bir araya getirdi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için tarihi zirve geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın bu başarısı dünyanın gündeminden düşmedi. Pazartesi günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Tahıl koridoru anlaşması hakkında birçok ülkenin liderinden teşekkür telefonu aldığını söyledi. "Bu konu çok önemli. Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini iyi anlatmamız lazım" dedi.
ABD'DEN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Beyaz Saray, Ukrayna'dan tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kurulmasındaki çabalarından dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İstanbul'daki tarihi anlaşmanın ardından gözler limanlara çevrildi. Tahıl yüklü gemilerinin takibinin yapılacağı İstanbul'daki Koordinasyon Merkezi de hareketlendi. Tahıl yüklü ilk geminin 3 Ağustos'ta Karadeniz'e açılacağı öğrenildi. Merkezde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM yetkililerinden 20 kişinin mesai yapacağı belirtildi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması ile 15 milyar dolar değerindeki 25 milyon ton tahıl, İstanbul'dan dünyaya sevk edilecek.