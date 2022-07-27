Tüm dünyaya nefes olan anlaşmanın mimarı Başkan Erdoğan MYK toplantısında gündemi değerlendirdi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi, dünyadaki dengeleri değiştirdi. Başta enerji olmak üzere gıda ve güvenlik alanında pek çok kriz gündeme geldi. Putin, doğal gazı kesince AB ülkelerinde tasarruf planları devreye girdi. Öte yandan Rus ordusu Ukrayna limanlarını da ele geçirdi. Milyonlarca ton tahıl, dünyaya sevk edilemedi. Ekmek bulamayan Avrupa ülkeleri Türkiye'den yardım istedi. Başkan Erdoğan ise tarafları bir araya getirdi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için tarihi zirve geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleşti. Türkiye'nin ve Başkan Erdoğan'ın bu başarısı dünyanın gündeminden düşmedi. Pazartesi günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık eden Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Tahıl koridoru anlaşması hakkında birçok ülkenin liderinden teşekkür telefonu aldığını söyledi. "Bu konu çok önemli. Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini iyi anlatmamız lazım" dedi.