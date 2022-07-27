FED faiz kararı belli oluyor! Tahminler ortaya çıktı! Temmuz 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED sonrası dolar ve altın ne olur?

FED faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. FED'in alacağı karar sonrasında piyasaları yansıması nasıl olacağı ile ilgili gelişmeler merak konusu. Gözler FED faiz kararına çevrildi.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Dünyanın gündeminde bulunan FED toplantısı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. FED faiz kararının 27 Temmuz tarihinde saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
Ekonomist Enver Erkan şu ifadeleri kullandı: "Fed'in Çarşamba günü yapacağı hamlede ana noktalar 75 bps mi, 100 bps mi faiz artışı olacak şeklinde izlenirken, aslına temel nokta faiz artırımlarının hızından ziyade terminal oran varsayımı ve bilanço içeriği ile alakalı verilecek ayrıntılar olacaktır. 1 Haziran'dan itibaren bilanço küçülterek QT akımını kağıt üzerinde başlatan Fed'in sıkılaşmanın etkilerini artırmak için aktif bilanço varlığı satışına ne zaman geçeceği, veya böyle bir strateji ayarlaması yapıp yapmayacağı konusu da önemli.