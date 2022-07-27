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    • Haberler
    • 27.07.2022 12:28
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    • 27.07.2022 12:28
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    FED faiz kararı belli oluyor! Tahminler ortaya çıktı! Temmuz 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED sonrası dolar ve altın ne olur?

    ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı vatandaşlar tarafından emrak ediliyor. Karara sayılı saatler kala konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, FED faiz kararı ne olacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı saat kaçta? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    FED faiz kararı belli oluyor! Tahminler ortaya çıktı! Temmuz 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Jumbo boy faiz mesajı!

    FED faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. FED'in alacağı karar sonrasında piyasaları yansıması nasıl olacağı ile ilgili gelişmeler merak konusu. Gözler FED faiz kararına çevrildi.

    FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


    Dünyanın gündeminde bulunan FED toplantısı 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. FED faiz kararının 27 Temmuz tarihinde saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

    FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

    Ekonomist Enver Erkan şu ifadeleri kullandı: "Fed'in Çarşamba günü yapacağı hamlede ana noktalar 75 bps mi, 100 bps mi faiz artışı olacak şeklinde izlenirken, aslına temel nokta faiz artırımlarının hızından ziyade terminal oran varsayımı ve bilanço içeriği ile alakalı verilecek ayrıntılar olacaktır. 1 Haziran'dan itibaren bilanço küçülterek QT akımını kağıt üzerinde başlatan Fed'in sıkılaşmanın etkilerini artırmak için aktif bilanço varlığı satışına ne zaman geçeceği, veya böyle bir strateji ayarlaması yapıp yapmayacağı konusu da önemli.

        YENİ BİR JUMBO BOY FAİZ ARTIŞI HAZIRLIĞI

        Jumbo boy faiz artışı hazırlığının yapıldığını belirten Ekonomist Enver Erkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fed, iki günlük politika toplantısını bugün tamamlamış olacak. Toplantı öncesi piyasa oyuncuları swap piyasasında, %80 olasılıkla 75 baz puanlık, %20 olasılıkla 100 baz puanlık bir artış fiyatlıyor.

        Bu bakımdan FOMC'nin Temmuz toplantısında faiz oranlarını büyük ihtimalle 75 baz puan artırmaya hazırlandığını düşünebiliriz. Senaryolar elbette 75 bps ve 100 bps faiz artırım durumlarına göre değişiklik içerecek. Beklenti dahilinde sürpriz içermeyen bir 75 bps hareketinde FOMC açıklamasının ve Powell konuşmasının içeriğinde durgunluk olasılıkları ve Fed'in böyle bir ekonomik durgunluk ortamında enflasyon konusundaki aksiyon planı ilgi alanımızda olacak. Fed'in enflasyon konusundaki endişesi ve büyümeyi ne kadar göz ardı edebileceği algısını çözümlemeye çalışacağız.

        "KÜRESEL PİYASALAR İÇİN YOĞUN BİR HAFTA"

        Karar öncesi dolar ve altının ne olacağına dair değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Murat Özsoy, bu haftanın küresel makro ekonomik gündem açısından yoğun bir hafta olduğunu söyledi.

        AVRUPA VE AMERİKA RESESYONA GİRECEK Mİ?
        Küresel piyasaların odağında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı olduğunu söyleyen Özsoy, faiz kararının yanı sıra ABD'den ikinci çeyrek büyüme rakamları ayrıca euro bölgesinden de Almanya, İtalya, Fransa, İspanya gibi ülkelerden ikinci çeyrek büyüme rakamlarının açıklanacağını belirtti. Özsoy, "Özellikle Avrupa ve Amerika ile ilgili 'resesyona girilecek mi?' şeklinde de endişeler şu an makro küresel ekonomik gündemde zirvede" dedi.

            "100 BAZ PUAN ARTIŞ İHTİMALİ DE VAR"
            Bu gelişmelerin arasında Türkiye için en önemli konunun Fed'in açıklayacağı faiz kararı olduğunu belirten Özsoy, Fed'ten 75 baz puanlık bir artış gelmesi beklendiğini ve bu artığın enflasyonun bu sene beklentilerin üzerinden gelmesi sonucunda faiz artırımı 75 baz puanda sabitlendiği söyledi. Özsoy, "Çünkü budan önce 50 baz puan beklentileri vardı, ama bu ihtimal şu an masadan kalktı. 100 baz puan olma ihtimali var, ama ağırlık şu an 75 olması üzerinde. Benim görüşüme göre de FED 75 baz puanlık bir artış yapacak" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Haberler FED faiz kararı belli oluyor! Tahminler ortaya çıktı! Temmuz 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED sonrası dolar ve altın ne olur?
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