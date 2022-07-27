FED faiz kararı belli oluyor! Tahminler ortaya çıktı! Temmuz 2022 FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED sonrası dolar ve altın ne olur?

Bu bakımdan FOMC'nin Temmuz toplantısında faiz oranlarını büyük ihtimalle 75 baz puan artırmaya hazırlandığını düşünebiliriz. Senaryolar elbette 75 bps ve 100 bps faiz artırım durumlarına göre değişiklik içerecek. Beklenti dahilinde sürpriz içermeyen bir 75 bps hareketinde FOMC açıklamasının ve Powell konuşmasının içeriğinde durgunluk olasılıkları ve Fed'in böyle bir ekonomik durgunluk ortamında enflasyon konusundaki aksiyon planı ilgi alanımızda olacak. Fed'in enflasyon konusundaki endişesi ve büyümeyi ne kadar göz ardı edebileceği algısını çözümlemeye çalışacağız.

"KÜRESEL PİYASALAR İÇİN YOĞUN BİR HAFTA"

Karar öncesi dolar ve altının ne olacağına dair değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Murat Özsoy, bu haftanın küresel makro ekonomik gündem açısından yoğun bir hafta olduğunu söyledi.