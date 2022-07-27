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    • 27.07.2022 17:42
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    • 27.07.2022 17:43
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    Dışişleri'nden BM'nin sözde soykırım anıtı ziyaretine tepki

    Ermeni lobisinin yurt dışında faaliyetleri tam gaz sürerken, ABD Kongresi'nden Birleşmiş Milletler'e kadar her noktada çirkin propagandalarını rahatça yürütüyorlar. Uluslararası kara propagandaya bu kez de Birleşmiş Milletler alet oldu. Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Ermenistan ziyaretinde sözde soykırım anıtını ziyaret etti. Dışişleri Bakanlığı yayınladığı açıklamada, "Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Dışişleri’nden skandal ziyarete tepki

    Sözde soykırım propagandası adına faaliyetlerini yürüten Ermeni lobisi, uluslararası saygın kuruluşları da bu süreçte kullanıyor. Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu Başkanı Abdulla Shahid, Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaret etmesi kara propagandanın etkisini gösterdi.

    TEK TARAFLI TEZLERE ALET EDİLDİ
    Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 76. Dönem Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'in Ermenistan'da sözde soykırım anıtını ziyaretine tepki gösterdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; BM 76'ncı Genel Kurulu Başkanı ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid'in Ermenistan ziyaretinin tek taraflı Ermeni tezlerine alet edildiği ve bu çerçevede Shahid'in sözde soykırım anıtını ziyaret ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

    DİKKATLİ VE SORUMLU OLMASI BEKLENİRDİ
    Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
    BM Genel Kurulu Başkanlığı gibi adil ve tarafsız olması gereken bir görev üstlenen adı geçenden daha dikkatli olması ve sorumlu davranması beklenirdi.

    BM yetkili organlarını temsil eden şahısların, 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkındaki Sözleşme başta olmak üzere, BM müktesebatı ile uluslararası hukuk norm ve kurallarına uygun davranmaları gerekir.

    Tarihi olgular ve uluslararası hukukun siyasi manipülasyonla tahrif edilmesi gayretlerini kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye, 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin tam, adil ve dürüst bir çerçevede ele alınması gerektiği görüşündedir.

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