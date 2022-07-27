Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2023 talimatı! Ekonomi için o ayları işaret etti

ENFLASYON İÇİN ŞUBAT VE MART

Toplantıda fındık alım fiyatları konusu da ele alınırken, Erdoğan'ın "Biz bölgede çiftçimizin nabzını tuttuk. Enflasyon karşısında artışın ne kadar olması gerektiğini çalıştık, çalışmalarımızı tamamladık. Muhalefetin ne dediğine bakıp rakam açıklamayız. Ne gerekiyorsa onu yaparız" dediği ifade edildi. Toplantıda özellikle gıda fiyatlarındaki artış hızının azaldığını söyleyen Erdoğan'ın enflasyon düşüşü için 2023 şubat ve mart aylarını işaret ettiği de kaydedildi.