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    • 28.07.2022 02:00
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    • 28.07.2022 02:00
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    Resmi Gazete'de yayımlandı! Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin atandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne, Abdullah Yasir Şahin atandı.

    Darphane Genel Müdürlüğüne atama!

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne Yasemin Girici, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Ömer Karademir, Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne Serkan Yüceer, Risk Analizi Genel Müdürlüğü'ne Fatih Mehmet Bal, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Kemalettin Işık, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Ali Köse atandı.

    Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne Abdullah Yasir Şahin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda açık bulunan başkan yardımcılığı görevine Ramazan Güngör getirildi.



    Fotoğrafta: Abdullah Yasir Şahin

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Abdullah Yasir Şahin atandı
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