Kremlin'den Başkan Erdoğan - Putin görüşmesine ilişkin açıklama: Ortak Koordinasyon Merkezi ve askeri-teknik iş birliği...

"RUSYA MÜMKÜN OLDUĞUNCA AVRUPA'YA GAZ POMPALIYOR"

Rus petrol şirketi Gazprom'un Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevk ettiği gazı türbin motorlarındaki onarım ve bakım çalışmaları nedeniyle 31 milyon metreküp civarına düşürmesini de değerlendiren Peskov, boru hattındaki bakımların Avrupa'nın ambargoları nedeniyle uzadığını belirterek, "Tedarikin sağlanması için teknik olanakların azaldığını biliyoruz. Çeşitli birimlerin bakım çalışmaları devam ediyor. Avrupa'nın getirdiği kısıtlamalar bu bakımlar için gerekli parçaların temini ve bakımların tamamlanmasını engelliyor ve rutin bakımların önüne geçiyor" diye konuştu.

Buna rağmen Rusya'nın bu boru hattından Avrupa'ya elinden geldiğince gaz pompaladığını savunan Peskov, "Gazprom mümkün olduğunca Avrupa'ya gaz pompalıyor. Gazprom, tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda güvenilir bir garantördür ve böyle olmaya devam edecektir. Ancak, Avrupa'nın yaptırımları nedeniyle ithal edilen parçalar temin edilmezse gaz pompalamayı garanti edemeyiz" dedi.