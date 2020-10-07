Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 07.10.2020 15:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.10.2020 15:41
    ABONE OL

    ve ‘nin terör kardeşliği

    Terör kardeşliğini ’de / saflarında yer alarak gösteren 'nin () silahlı kanadındaki teröristlerin ihanet buluşmasını yurt içinde de sürdürdüğü bir kez daha ortaya çıktı.

    Sırrıberk Arslan
    İhanet buluşması!

    -Ovacık kırsalında 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen Yıldırım-4 Operasyonunda etkisiz hale getirilen İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan terörist listesinde "kırmızı" kategoride yer alan "Özgür" kod adlı Yılmaz ile "turuncu" listede aranan "Asmin" kod adlı Gökçe Kurban 'ın 'nin () silahlı kanadındaki teröristler olduğunun tespit edilmesi Terör örgütü ve 'deki uzantısı ile işbirliği yaparak Türkiye ve Avrupa'da topladığı gençleri PKK'nın ve Suriye'deki kamplarına göndererek silahlı eğitim aldırıp PKK/YPG saflarına katan Terör örgütü MLKP,'nin ihanet buluşmasını yurt içinde de sürdürdüğünü gözler önüne serdi.

    ONLARDA PKK'NIN İNLERİNDE ÇIKMIŞTI
    Tunceli Ovacık'ta 8 Eylül'de 'Yıldırım-4 Munzur Kutu' operasyonu kapsamında JÖH timleri İHA ve SİHA desteğiyle etkisiz hale getirilen 'Nubar' kod adlı ile 'Roza' kod adlı 'da TKP/ML TİKKO terör örgütü mensupları olduğu belirlenmişti.

    Teröristlerden 'Nubar' kod adlı Erol Volkan İldem'in TKP/ML TİKKO terör örgütünün sözde Dersim Eyaleti (Tunceli) sorumlusu olarak terörden arananlar listesinde 10 milyon liralık kırmızı kategoride yer aldığı 'Roza' kod adlı Fadime Çakıl'ında 500 bin lira ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edilmişti.

    Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandoların , 29-30 Nisan tarihlerinde, Kağızman ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist içinde bulunan ((Serkan Bulut) kod Serkan Güneş (28) adlı Marksist Leninist Komünist Partisi'nin (MLKP) silahlı kanadındaki PKK'lı grup içinden çıkması PKK ve MLK'nin ihanet buluşmasını yurt içinde sürdüğünü ortaya koymuştu.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel PKK ve MLKP‘nin terör kardeşliği