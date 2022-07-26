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    Ankara'da terör operasyonu: PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

    Son dakika haberi! Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Emniyet nefes aldırmıyor! 16 YTS paketlendi

    Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

    Örgütsel irtibatlarına yönelik risk analizi çalışmaları süren zanlılar hakkında yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak işlem yapılacak.

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    Haberler Güncel Ankara'da terör operasyonu: PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı
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