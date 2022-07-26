Ankara'da terör operasyonu: PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgütsel irtibatlarına yönelik risk analizi çalışmaları süren zanlılar hakkında yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak işlem yapılacak.