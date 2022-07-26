Fransız siyaset bilimci Charles Saint- Prot, ABD ve AB’yi eleştirdi! “Bu her şeyiyle Türkiye’nin başarısı”

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Tüm limanlarını ele geçirdi. Tonlarca tahıl, Avrupa ülkelerine gidemedi. Ekmeksiz kalan Avrupa Birliği ülkeleri ise Türkiye'den yardım istedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan devreye girdi. Tarafları ikna edip Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için bir araya getirdi. Tarihi zirve, Cuma günü Dolmabahçe'de gerçekleşti. Anlaşmayla birlikte 15 milyar dolar değerindeki 25 milyon tahılın İstanbul'dan dünyaya sevk edileceği belirtildi. Milyonlarca insanın dört gözle beklediği gemilerin ne zaman yola çıkacağıyla ilgili ilk açıklama geldi.