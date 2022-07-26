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    Fransız siyaset bilimci Charles Saint- Prot, ABD ve AB’yi eleştirdi! “Bu her şeyiyle Türkiye’nin başarısı”

    Başkan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna’yı bir araya getirdi. Tahıl Sevkiyatı Anlaşması’nı, Dolmabahçe’de gerçekleştirdi. 15 milyar dolarlık anlaşma dünyanın da gündemindeydi. Fransız siyaset bilimci Charles Saint- Prot, ABD ve AB’yi eleştirdi. “Bu her şeyiyle Türkiye’nin başarısı” dedi.

    Fena tahıldılar

    Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Tüm limanlarını ele geçirdi. Tonlarca tahıl, Avrupa ülkelerine gidemedi. Ekmeksiz kalan Avrupa Birliği ülkeleri ise Türkiye'den yardım istedi. Bunun üzerine Başkan Erdoğan devreye girdi. Tarafları ikna edip Tahıl Sevkiyatı Anlaşması için bir araya getirdi. Tarihi zirve, Cuma günü Dolmabahçe'de gerçekleşti. Anlaşmayla birlikte 15 milyar dolar değerindeki 25 milyon tahılın İstanbul'dan dünyaya sevk edileceği belirtildi. Milyonlarca insanın dört gözle beklediği gemilerin ne zaman yola çıkacağıyla ilgili ilk açıklama geldi.



    İLK SEVKİYAT YARIN
    Kubrakov, anlaşma kapsamındaki ilk tahıl sevkiyatının yarın Chornomorsk limanından yapılacağını söyledi. Türkiye'nin yürüttüğü siyasete ise övgüler devam etti. Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, tahıl anlaşmasına değindi. Türkiye'nin 'tarafsız' tutum sergileyerek arabuluculuk rolünün nasıl oynanabileceğini gösterdiğini söyledi. Fransa'nın yürüttüğü siyaset eleştiren Charles Saint-Prot, "Dünyanın efendileri olduğunu düşünen ama nihayetinde çok güçlü Amerikan ajanslarının müstahdemleri olanların, Türkiye örneğinden ders almaları gerekiyor. Bu her şeyiyle Türkiye sayesinde yapılan bir anlaşma" dedi. Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov'un açıklamasına göre tahıl yüklü ilk gemi yarın günü Chornomorsk limanından yola çıkacak.

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    Haberler Güncel Fransız siyaset bilimci Charles Saint- Prot, ABD ve AB’yi eleştirdi! “Bu her şeyiyle Türkiye’nin başarısı”
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