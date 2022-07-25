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    • 26.07.2022 06:16
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    İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı

    Son dakika haberi! İzmir merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması'na operasyon gerçekleştiriliyor. 14'ü muvazzaf 21 asker, 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 14'ü Kara Kuvvetleri ve 7'si Hava Kuvvetleri'nden; 14'ü muvazzaf 21 asker, 14'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    RÜTBELİLER DE VAR!
    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i binbaşı, 1'i yüzbaşı, 1'i üsteğmen, ve 18'i astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel İzmir merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı kararı
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