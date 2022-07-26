Başkan Erdoğan Atina'ya çok net mesaj verdi: Vakit gelince gereğini yaparız

Başkan Erdoğan, TRT canlı yayınına katıldı. Çarpıcı açıklamalar yapan Erdoğan, "Düzenlemelerimiz fiyat artışlarındaki hızı yavaşlattı. Yıllık enflasyonda düşüşü önümüzdeki Şubat - Mart'ta göreceğiz" dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

Teröristler Stockholm sokaklarında hala gösteri yapıyorlar. Yani İsveç somut bir adım atma konusunda uzak görünüyor. Kesinlikle Türkiye'den bu konuda taviz beklenmesin.

Binlerce TIR silah, mühimmat, araç gereci ABD buraya yığdı, hala da yığmaya devam ediyor. Biz bunu Trump'a söylemiştik, aynı şekilde Biden'a da söyledik. Ama hala olumlu bir adım atılmış değil. Bize dokunmayana biz zaten dokunmayız.

TAHIL koridoru için herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz.

DOHUK'TAKİ SALDIRI: Bu, PKK/YPG-PYD bunların alışılmış terör eylemlerinin bir benzeri. Dert, Irak ve Türkiye arasındaki olumlu ilişkileri bozmak.

2023 seçimlerini de bu zamana kadar girip galip çıktığımız seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi de bir dönüp noktası olarak görüyoruz.