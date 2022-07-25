Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar! Ekonomide atılacak adımlar, terörle mücadele, ABD ve NATO...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 21.00'da gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmak üzere TRT ekranlarına konuk oluyor.
Özel yayında Türkiye'nin barış diplomasisi, İsveç ve Finlandiya'ya NATO üyelik şartları, ABD ile ikili ilişkiler, Atina yönetiminin provokasyonları, Türkiye'nin terörle mücadelesi, enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar, gençler için yapılanlar ve yeni müjdeler konu başlıkları masada.
Başkan Erdoğan, bu doğrultuda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT yayınındaki açıklamalarından satır başları;
GIDA KRİZİNDE İSTANBUL ÇÖZÜMÜ
Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık.
Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.
"PLANIN OPERASYONEL BOYUTU İSTANBUL'DAN İDARE EDİLECEK"
Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek.
Sürecin ne kadar hassas olduğunu, Odessa Limanı'na düzenlenen saldırıda görebiliyoruz. Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun şekilde hareket etmelerini bekliyoruz.
Savaşın başından beri önceliğimiz ateşkesin sağlanmasının ardından adil ve sürdürülebilir bir barışın tesis edilmesi. Temenni ederim ki inşallah bunu da başarırız.
İSVEÇ-FİNLANDİYA İLE NATO MUHTIRASI
Taviz vermeyi kimse bizden beklemesin dedik. NATO'nun kayıtlarına terör örgütlerinin girmiş olması, Madrid zirvesinin en başarılı yanıdır. İsveç ve Finlandiya'dan teröre verilen desteğin kesilmesi noktasında somut beklentilerimiz var.
İsveç'in caddelerinde polis korumasında yürüyüş yapıyorlar. Paçavraları ellerinde, malum sözde liderlerinin posterleri ellerinde. Bu şekilde yürüyorlar ama İsveç vatandaşının sağduyusu da ortada. 'Türkiye istiyorsa, Erdoğan istiyorsa, bunlar madem teröristtir verilmesi lazımdır' diyor. Aklıselimin gereği de bu.
Oradaki bütün iltisaklı yapıların da kapatılması gerekiyor.
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