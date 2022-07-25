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    • 25.07.2022 10:44
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    Terörist kaçaklara artık Yunanistan da yüz vermiyor: Soyup geri itiyorlar

    Yunanistan terör kaçaklarına sırt çevirmeye başladı. HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Çetin, Yunanistan sınırında kredi olarak çektiği 350 bin lirasına el konulduktan sonra geri itilmişti. Bu kez de sınırı kaçak olarak geçmeye çalışan 7 FETÖ üyesi, Yunan güvenlik güçleri tarafından geri gönderildi.

    Terörist kaçaklara Yunan da sırt çevirdi

    Türkiye karşıtlarına kucak açan Yunanistan, son dönemlerde sınırdan ülkelerine girmeye çalışan firari örgüt üyelerini geri itmeye başladı. 350 bin lira kredi çekerek Yunanistan'a kaçma planı yapan HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Çetin, Yunanistan sınırında cebindeki para alınarak geri itilmişti. Yunanistan bu kez Türkiye'den yasadışı yollarla firar etmeye çalışan FETÖ'cüleri geri itti.

    GERİ İTİLEN 7 FETÖ ÜYESİ YAKALANDI
    Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan geri itilen 7 FETÖ üyesi yakalandı. Bunlardan Nuran Karahasan'ın daha önce iki kez bu ülkeye kaçma girişiminde bulunduğu, serbest kalmasıyla yaptığı üçüncü kaçış planında ise Yunan sınır güvenlik polisi tarafından geri itildiği ortaya çıktı.

    Hudut karakolu tarafından yakalanan 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

    6'SI İHRAÇ ÖĞRETMEN ÇIKTI
    Edirne'nin İpsala İlçesi Yenikarpuzlu Beldesi 1. Derece Askeri Yasak Bölgede hudut güvenliğini sağlayan askerler tarafından Yunanistan'dan geri itilen 7 kişi yakalandı.

    Yakalanan şüphelilerden Abdülkadir Solak'ın FETÖ'den ihraç öğretmen olduğu, Ümit Yıldırım'ın ihraç eğitim danışmanı olduğu, Nuran Karahasan'ın Çaykur'dan ihraç şef olduğu, Türkmenistan uyruklu Kerim Charyyev, Osman Tanrıverdi, Cennet Erişti ve Buket Höke'nin ise ihraç öğretmen olduğu tespit edildi. 7 zanlının da farklı illerde FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığı öğrenildi.

        ÜÇÜNCÜ DENEMESİNDE GERİ İTİLDİ
        Yakalanan 7 FETÖ üyesi arasındaki Nuran Karahasan'ın Rize Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yargılandığı ve Yunanistan'a kaçış planının ilk olmadığı ortaya çıktı.

        Karahasan'ın 22 Haziran ve 13 Temmuz'da İpsala İlçesinde Yunanistan'a geçmek isterken yakalandığı sevk edildiği mahkemece ise ifadesi alınıp serbest kaldığı ortaya çıktı.

        Nuran Karahasan'ın iki kez mahkemeden serbest kalmasının ardından son kaçma girişiminden 4 gün sonra yine kaçış planı yaptığı bu kez de Yunanistan sınır polisi tarafından geri itildiği ortaya çıktı.

        7 ŞÜPHELİ HAKKINDA SORUŞTURMA
        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yakalanan 7 FETÖ üyesi hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan şüpheliler alınan ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.

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