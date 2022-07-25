Terörist kaçaklara artık Yunanistan da yüz vermiyor: Soyup geri itiyorlar

Türkiye karşıtlarına kucak açan Yunanistan, son dönemlerde sınırdan ülkelerine girmeye çalışan firari örgüt üyelerini geri itmeye başladı. 350 bin lira kredi çekerek Yunanistan'a kaçma planı yapan HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Çetin, Yunanistan sınırında cebindeki para alınarak geri itilmişti. Yunanistan bu kez Türkiye'den yasadışı yollarla firar etmeye çalışan FETÖ'cüleri geri itti.
GERİ İTİLEN 7 FETÖ ÜYESİ YAKALANDI
Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan geri itilen 7 FETÖ üyesi yakalandı. Bunlardan Nuran Karahasan'ın daha önce iki kez bu ülkeye kaçma girişiminde bulunduğu, serbest kalmasıyla yaptığı üçüncü kaçış planında ise Yunan sınır güvenlik polisi tarafından geri itildiği ortaya çıktı.
Hudut karakolu tarafından yakalanan 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
6'SI İHRAÇ ÖĞRETMEN ÇIKTI
Edirne'nin İpsala İlçesi Yenikarpuzlu Beldesi 1. Derece Askeri Yasak Bölgede hudut güvenliğini sağlayan askerler tarafından Yunanistan'dan geri itilen 7 kişi yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden Abdülkadir Solak'ın FETÖ'den ihraç öğretmen olduğu, Ümit Yıldırım'ın ihraç eğitim danışmanı olduğu, Nuran Karahasan'ın Çaykur'dan ihraç şef olduğu, Türkmenistan uyruklu Kerim Charyyev, Osman Tanrıverdi, Cennet Erişti ve Buket Höke'nin ise ihraç öğretmen olduğu tespit edildi. 7 zanlının da farklı illerde FETÖ terör örgütü üyeliği suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığı öğrenildi.