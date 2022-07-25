Terörist kaçaklara artık Yunanistan da yüz vermiyor: Soyup geri itiyorlar

Türkiye karşıtlarına kucak açan Yunanistan, son dönemlerde sınırdan ülkelerine girmeye çalışan firari örgüt üyelerini geri itmeye başladı. 350 bin lira kredi çekerek Yunanistan'a kaçma planı yapan HDP Konya İl Eş Başkanı Songül Çetin, Yunanistan sınırında cebindeki para alınarak geri itilmişti. Yunanistan bu kez Türkiye'den yasadışı yollarla firar etmeye çalışan FETÖ'cüleri geri itti.

GERİ İTİLEN 7 FETÖ ÜYESİ YAKALANDI

Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'dan geri itilen 7 FETÖ üyesi yakalandı. Bunlardan Nuran Karahasan'ın daha önce iki kez bu ülkeye kaçma girişiminde bulunduğu, serbest kalmasıyla yaptığı üçüncü kaçış planında ise Yunan sınır güvenlik polisi tarafından geri itildiği ortaya çıktı.