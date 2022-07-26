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    • Haberler
    • 26.07.2022 09:22
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    • 26.07.2022 09:22
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    14-15 günlük zamlı maaş farkı tarihi! 2022 Emeklilerin zam farkı ödeme takvimi belli oldu! SGK, Bağ-Kur, 4C emeklisinin hesabına yatacak!

    Memur emeklileri ile dul ve yetimlerinin maaş zam farklarının 28 Temmuz'da ödeneceği öğrenildi. Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak.

    takvim.com.tr
    SON DAKİKA MÜJDE! 2022 Emeklilerin zam farkı ödeme takvimi belli oldu!

    Emekli memur maaş farkının ne zaman yatacağı, SSK ve Bağkur emeklilerinin gündeminde yer alıyordu. Peki, emekli zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak.

    2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.

    SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

    Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

    Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

    Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

    Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
        Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
        Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
        Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.
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        Haberler Haberler 14-15 günlük zamlı maaş farkı tarihi! 2022 Emeklilerin zam farkı ödeme takvimi belli oldu! SGK, Bağ-Kur, 4C emeklisinin hesabına yatacak!
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