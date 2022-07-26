14-15 günlük zamlı maaş farkı tarihi! 2022 Emeklilerin zam farkı ödeme takvimi belli oldu! SGK, Bağ-Kur, 4C emeklisinin hesabına yatacak!

Emekli memur maaş farkının ne zaman yatacağı, SSK ve Bağkur emeklilerinin gündeminde yer alıyordu. Peki, emekli zam farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar...
2022 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının ödemesi 28 Temmuz'da yapılacak.
2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,