14-15 günlük zamlı maaş farkı tarihi! 2022 Emeklilerin zam farkı ödeme takvimi belli oldu! SGK, Bağ-Kur, 4C emeklisinin hesabına yatacak!

2 milyon 386 bin kişiye 6 milyar 447 milyon lira zam farkı ödenecek.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,