Sahadan rapor var... 6'lı masa patladı Erdoğan'a güven tam

2023 seçimlerine giden süreçte 6 muhalefet partisinin etrafından toplandığı ve HDP'nin dışarıdan desteklediği yuvarlak masanın algı operasyonları boşa çıkıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ayın başında tatile girince AK Partili milletvekilleri sahada çalışmalara hız verdi.

Kendi seçim çevrelerine giden milletvekilleri sahaya inip STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya geldi. Sahadan ilk izlenimler AK Parti genel merkezinin yanı sıra Başkan Erdoğan ile de paylaşılmaya başlandı.

İzlenimler, yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek. Buralardan çıkan sonuçlar aynı zamanda önümüzdeki yıl yapılacak seçimler için bir yol haritası niteliğinde de olacak.

6'LININ ALGI OPERASYONLARI KARŞILIKSIZ

Sahadan ilk izlenimler 6'lı masanın "AK parti bitti, biz geliyoruz" yaygarası ve algı operasyonlarının hiçbir karşılığının olmadığını ortaya koydu.

Sabah'ın aktardığına göre 6'lının 'battık bittik' algısına karşı sahadaki gerçekler ise şöyle:

MAAŞ ARTIŞLARI VE ASGARİ ÜCRET

İktidarın memur, emekli zamları, asgari ücrette yaptığı ara düzenleme, 3600 gösterge, tarım ürünlerine verilen fiyatlar vatandaşı memnun etti. AK Parti kurmayları "Sahada gördüğümüz çiftçinin son 20 yılın en memnun dönemini yaşadığı" yorumunu yaptı.

KARARSIZ SEÇMEN AK PARTİ'YE YÖNELİYOR

Altılı masanın kuru gürültüsüne karşın bir dönem kararsız kalan seçmen tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladı. AK Parti milletvekilleri, "salgın, savaş sonrası dünyadaki sıkıntının Türkiye yansıması nedeniyle fiyatlardaki artış az da olsa bazı seçmenlerde kararsızlık yaratmıştı. Alınan kararlar ile tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladılar" yorumunu yaptı.

ERDOĞAN'A GÜVEN TAM

Başkan Erdoğan'a güven çok yüksek. Vatandaş, "Sorunlar var ama bunu çözerse AK Parti çözer" diyor. Sahada AK parti dışında kimse görünmüyor.

ŞİKAYET EDİLEN 3 KONU VAR

Vatandaşın şikayetleri ise İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelindeki yüksek kiralar, EYT, gıda enflasyonu olarak sıralanıyor.