Manisa'daki orman yangını 13,5 saat sonra kontrol altında

İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Ekipleri yoğun çabasına karşın alevler Şehitler ile Durasıl mahallerine ulaştı, takviye istendi.

PERSONEL VE ARAÇ SAYISI ARTIRILDI

12 yangın söndürme helikopteri, 9 yangın söndürme uçağı, 52 arazöz, 15 su tankeri, 26 itfaiye ekibi, 10 dozer, 10 su ikmal aracı, 4 TOMA, 2 ilk müdahale aracı, 10 dozer, 30 itfaiye personeli, 200 orman işçisi ve Kırkağaç'tan gelen 1 komando timinin müdahale ettiği yangın nedeniyle 20 evde oturan 40 kişi ile 200 küçükbaş ve 85 büyükbaş hayvan tedbir amacıyla tahliye edildi.

GECE MÜDAHALEYE DEVAM EDİLDİ

Havanın kararması ile alevlere sadece 2 gece görüş kabiliyetini sahip helikopterle devam edildi. Karadan müdahale ise hummalı bir şekilde sürdü. Günün ilk ışıkları ile helikopter ve uçaklar, tekrar devreye girdi.